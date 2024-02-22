يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد نجليه التوأم: «أنتوا كل حاجة بالنسبالي» | صورة

كتب امير فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 02:34 صباحاً - حرص الفنان يوسف الشريف على الاحتفال بعيد ميلاد نجليه عبد الرحمن وعبد الله، والذي يوافق اليوم 20 فبراير، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية.

يوسف الشريف يحتفل بميلاد نجليه

وشارك يوسف الشريف، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «النهارده عيد ميلاد أولادي عبد الله وعبد الرحمن.. كل سنة وانتوا طيبين، مقدرش أوصفلكوا أنا بحبكوا قد أيه.. انتوا كل حاجة بالنسبالي».

ومن جانبها، احتفلت إنجي علاء، طليقة الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاد نجليهما عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «ربنا يحفظكم ويهديكم انتوا وأختكم.. ويارب اشوفكم في أحسن حال دايما.. حبايبي يارب».

انفصال إنجي علاء ويوسف الشريف

وكانت إنجي علاء، أعلنت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع «إنستجرام»، وعلى صفحتها على «إكس»، انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، بعد زواج دام 14 عاما – وهو نفس ما كتبه يوسف الشريف – ولكنها قامت فقط بتغيير الأسماء: «قدر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل».

وفي وقت سابق، نشرت إنجي علاء عبر حسابها الرسمي على «إكس» «تويتر» سابقًا صورة لها وهي ترتدي الحجاب من أمام الكعبة.

وعلقت: «اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة.. الحمد لله يا رب انك دعتني في الوقت ده بالذات.. الحمد لله يا رب انك دايما المنقذ الرحمن الرحيم.. فاللهم اكتب لي كل الخير في اللي جاي واحفظني من كل شر واجعلها اللهمّ عمرة خالصة لوجهك الكريم وتقبّلها منّي يا رب العالمين.. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا».

قصة حب يوسف الشريف وإنجي علاء من الزواج إلى الطلاق

بدأت علاقة يوسف الشريف وإنجي علاء بعد عرض فيلم “هي فوضى”، كانت تعمل إنجي علاء صحفية وذهبت لإجراء حوار معه وعندما التقى بها شعر أنها صغيرة في السن وسألها “في حد تاني جاي يعمل الحوار”.

بعدها بعام التقيا بالصدفة بسبب أصدقاء مشتركين وبدأ يتحدث معها أكثر، وفي هذه المقابلة طلبها للزواج.

وخلال لقاءات تلفزيونية قال يوسف الشريف عن هذا اللقاء : “في اليوم دا هي خدت فرصة أنها تتكلم عن نفسها وحبيتها على طول”.

أما إنجي علاء قالت عن هذا اللقاء: “من تاني مقابلة أتكلم معايا كلمتين وقالي عايز أتجوزك، كنت قلقانة لأنه ممثل والموضوع غريب بالنسبة لأهلي والدي سأل عنه ولقاه محترم”.

وكان يوسف الشريف وإنجي علاء قد تزوجا في 2009 ورزقا بثلاثة أطفال، وتعاونا فنيًا في أكثر من عمل، آخرها مسلسل «كوفيد 25» في رمضان 2021.

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