عاجل| وفاة إعلامي لبناني شهير بشكل مفاجئ!

كتب امير فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 02:34 صباحاً - توفي عصر أمس (الأربعاء) الإعلامي اللبناني البارز كميل منسي بعد صراع مع المرض عن 88 عاما.

وفاة الإعلامي اللبناني البارز كميل منسي

تولّى منسى إدارة الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان الرسمي من عام 1960 وحتى عام 1971، ومن عام 1960 وحتى 1964. وكان مراسل الراديو والتلفزيون الفرنسي في الشرق الأوسط من 1960 وحتى 1964.

الإعلامي اللبناني البارز كميل منسى

من هو الإعلامي كميل منسي؟

وقد تعددت خبراته في السنوات اللاحقة، فراسل إذاعة مونتي كارلو، وتولى إدارة شركة «ميديا برس» التي كانت مسؤولة عن إعلانات «النهار» والـ«لوريان لوجور» في سنوات 1971 – 1973.

وترأس المنظمة الدولية للإعلان، فرع بيروت ما بين 1980 – 1983، ودرّس لسنوات في كليتي الإعلام وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية في السبعينات. وكان رئيس مجلس إدارة ومدير عام دار لوريان لوجور للنشر على مدى 22 عاماً منذ عام 1981، كما كان المدير الإداري لجريدة الـ«لوريان لوجور» ما بين 1973 و2003.

سنة 1969، جلس كميل منسى أمام كاميرا «تلفزيون لبنان» ليبث لهم خبر أول هبوط للبشر على سطح القمر ضمن مهمة مركبة «أبوللو 11»، التي تحققت في 19 يوليو (تموز) 1969، وخطفت أنظار الناس حول العالم، بخاصة المولعون بالعلوم واستكشاف الفضاء الخارجي.

يُعد منسى واحداً من أقدم الوجوه الإعلامية التي كانت تطل عبر محطة تلفزيون لبنان (أول محطة تلفزيونية لبنانية)، فكان ينتظره الآلاف أمام شاشات التلفزة كل ليلة ليقدم لهم أبرز الأخبار السياسية والاقتصادية، وغيرها من الأخبار.

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