شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2024.. بسنت أبو باشا تشارك فى "الحشاشين" و"عتبات البهجة" و"محارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة بسنت أبو باشا فى 3 مسلسلات جديدة، يتواصل تصويرها للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تظهر فى "الحشاشين" مع كريم عبد العزيز و"عتبات البهجة" مع يحى الفخرانى و"محارب" مع حسن الرداد.

وتجسد بسنت أبو باشا فى مسلسل "الحشاشين" دور جارية تدعى "جورية"، أما فى مسلسل "عتبات البهجة" فتقدم دور "حلا" حفيدة بهجت الأنصارى الذى يلعب دوره الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وفى مسلسل "محارب" تجسد شخصية صديقة إبراهيم (محمود ياسين جونيور) والتى تحرضه طوال الوقت على شقيقة عزيز (حسن الرداد) من أجل الورث.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.



بسنت ابو باشا فى الحشاشين

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.



بسنت ابو باشا فى عتبات البهجة

مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.



بسنت ابو باشا فى الحشاشين

يذكر أن بسنت أبو باشا شاركت مؤخراً فى حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب" والتي تم عرضها على قناة ON، والحكاية من بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.