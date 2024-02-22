رمضان 2024.. بذكريات إبراهيم الأبيض شاهد برومو جديد لمسلسل "العتاولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت فضائية "ام بي سي مصر"، برومو جديد لمسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، على قناة "ام بي سي مصر"، وعلى منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" من داخل محافظة الإسكندرية، والذي يشهد العديد من الصراعات بين السقا وطارق لطفي، وباسم سمرة.

استعاد باسم سمرة خلال أحداث مسلسل "العتاولة" ذكرياته مع أحمد السقا في أحد المشاهد التي جمعته مع السقا، قائلًا: "حلوة الدخلة دي مع أني شوفتها في إبراهيم الأبيض".

مسلسل "العتاولة، من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته طارق لطفي، زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضا..

مغنية كوبية تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفضها وقف إطلاق النار على غزة: "شياطين"

مدحت صالح يعتذر عن مشاركة رانيا يوسف في مسلسل "ابن حرام" لهذا السبب