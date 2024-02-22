شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. مى سليم سيدة أعمال فى مواجهة روجينا فى "سر إلهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة مى سليم في مسلسل "سر إلهى" دور سيدة أعمال تكره بطلة المسلسل الفنانة روجينا، وتدخل معها فى عداوة وتدبر لها العديد من المؤامرات الكيدية، وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها، وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



سر الهى

وقالت مى: "سعيدة جدا إنى بشتغل مع روجينا حبيبة قلبى من زمان، بشوفها لكن لم يجمعنا عمل من قبل ولأول مرة هشتغل معاها وكان نفسى أشتغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز وكمية التحضيرات اللى بنعملها قبل ما نصور دقيقة جدا في التفاصيل، وكلنا مركزين ويارب التوفيق والمؤلف أمين جمال اشتغلت معه قبل كده فى أكثر من عمل ومستمتعة جدا بالشغل معهم".

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.