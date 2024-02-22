شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. إيناس كامل زوجة أمير كرارة فى "بيت الرفاعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة إيناس كامل فى مسلسل "بيت الرفاعى" المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد خلال العمل دور زوجة النجم أمير كرارة، وتكون زوجة عنيدة تختلق المشاكل وتعاند زوجها.



إيناس كامل في بيت الرفاعى

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البرومو الرسمى لمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، واحتوى البرومو على صراعات بيت الرفاعى بين الأشقاء والأقارب على الميراث وكبار العائلة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.