بالصور- هل تغيرت ملامح كانيي ويست منذ الطفولة وحتى الآن؟ هذا ما قاله عنه الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور التي أظهرت المراحل التي مر بها النجم العالمي ومغني الراب كانيي ويست منذ طفولته وقبل الشهرة، إلى أن كبر وأصبح مشهوراً، وقد أشار المتابعون إلى أن ملامحه لم تتغير منذ طفولته حتى الآن.



وكان أطلق كانيي ويست ألبومه الجديد "Vultures"، الذي أعلن عنه في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، كما نشر مقطع فيديو، ليرد على الإنتقادات في إظهار زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في ألبومه بطريقة مبتذلة، وعلق قائلاً :"سأقوم بإظهار زوجتي بقدر ما أريد يا أخي، هذا يجعلني سعيدًا، بعض الناس لا يريدونك أن تكون سعيدًا، يريدون منك أن تجعلهم سعداء، قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك".

