بالفيديو- آخر ظهور لـ ثناء دبسي قبل وفاتها.. وهكذا بدت!

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري فراس ابراهيم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، وثق فيه آخر ظهور للممثلة السورية الراحلة ثناء دبسي وزوجها الممثل السوري سليم صبري.



وظهر ثناء دبسي في مقطع الفيديو وهي تتبادل أطراف الحديث مع فراس وزوجها.

وبدت الراحلة في مقطع الفيديو متعبة مع وجود صعوبة في نطق الكلام، إذ كانت تشرح قصة بعض الصور المعلقة على حائط منزلهما، وبينها صورة شخصية خاصة بها رسمتها لها شقيقة صبري البالغة من العمر 93 عاما.

كما أشارت إلى صورة أخرى جمعتها بزوجها صبري في "سيدي بوسعيد" في تونس، وهما على شاطئ البحر، ليؤكد إبراهيم أنها أقدم صورة شاهدها في منزلهما الذي كان يتكرر إليه منذ صغر سنه.

كما كشفت ثناء خلال الفيديو عن وجود صور لها عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، ومنها صور من كواليس تصوير "اللوحة الضائعة" التي قدمتها رفقة الراحل بسام لطفي، متمنية له الرحمة والمغفرة.

وكتب إبراهيم تعليقاً على مقطع الفيديو، قال فيه: "من كام يوم في عيد الحب سألني الغالي سليم لمين قالب الكاتو اللي انت جايبه، قلتله جايبه لماما ثناء بدي احتفل معها بعيد الحب، قلي كتير راح تفرح فوت بسرعة قدملها ياه، وفعلاً رغم التعب وثقل المرض انبسطت وفرحت كتير".

وأضاف: "وماكنت متخيل اني حكون اليوم جنبها وأشهد اللحظات الأخيرة الصعبة التي خانها فيها النبض وودعت هذه الدنيا الفانية بعد أن توقف قلبها الأبيض الناصع عن الخفقان"

وأشار إلى تواجده رفقة ثناء خلال لحظاتها الأخيرة، معرباً عن شعوره بالافتقاد لها، لاسيما وأنها كانت تتمتع "بالطيبة"، مستذكرا والدته الراحلة التي فقدها قبل عام أيضا.

وختم ابراهيم تعليقه مقدماً العزاء لسليم صبري، وأولادها يارا وريم وثائر، وجميع الأحفاد والأصدقاء، مضيفا: "الله يرحمك يا ست الكل، البقاء لله".

