شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. محمود البزاوى يشارك فى "محارب" و"بدون سابق إنذار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود البزاوى فى موسم دراما رمضان المقبل بعملين أحدهما مسلسل 15 حلقة وهو مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة النجمين آسر ياسين وعاشة بن أحمد، من إخراج هانى خليفة، والعمل من تأليف ألمى كفارنة، وإنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما يشارك البزاوى فى مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، والمقرر عرضه فى رمضان، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى، وهو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.