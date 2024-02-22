ميرنا وليد - بيروت - شارك المخرج المصري طارق العريان الجمهور صورة لبوستر أغنية "كدابة" للفنان المصري حسام حبيب، عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص.

وعلق حسام حبيب على الصورة قائلاً: "مبروك جامدة أوي".

تعليق طارق العريان هذا أثار الجدل بين المتابعين، الذين ربطوا حديثه بالفنانة السورية وطليقته أصالة، كما ربطوا أغينة "كدابة" بالفنانة المصرية وطليقة حسام حبيب، شيرين عبد الوهاب، وإعتبروا أنه يقصدها أيضاً.

وقد طرح الفنان المصري حسام حبيب أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "كدابة" و ذلك على يوتيوب.

اغنية "كدابة" من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، و توزيع أمين نبيل.

ويقول مطلع الأغنية:

"كدابة

مليانة عيوب طبعك قلابة

بتعيشي في دور إنك متسابة

استاذة في التمثيل

واخدة شهادة وتوكيل

بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة".

كانت هذه تفاصيل خبر طارق العريان يتفاعل مع "كدابة" لـ حسام حبيب.. ويثير حيرة الناس حول السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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