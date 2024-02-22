نيللي كريم ومي عمر ودينا الشربيني وغيرهم حجزوا مقاعدهم في رمضان 2024 بمسلسلات الـ 15 حلقة .. وهكذا علقت ماجدة خير الله

ميرنا وليد - بيروت - ينافس عدد كبير من النجوم في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسلات عبارة عن 15 حلقة، خاصة بعدما أثبتت نوعية هذه الأعمال نجاحها في السنوات الماضية، لأنها قضت بشكل كبير على مشكلة المط، التي يقع فيها عدد من الأعمال وتصيب المشاهد بالملل، وبلغ عدد تلك المسلسلات حتى الآن أكثر من 10 أعمال.



وعلقت الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، في تصريح لموقع "الفن" على اتجاه أغلبية الممثلين لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، قائلة: "بعض الأفكار لا تحتمل أن تكون 30 حلقة، وبالتالي تكون فكرة الـ 15 حلقة مناسبة لهذه الأفكار، كما أنني أشجع جميع الصناع الذين يتجهون لأعمال الـ 15 حلقة، حتى يبتعدون عن الوقوع في فخ المط".

وتابعت: "في بعض الأحيان نتابع أعمالاً مميزة وتبدأ حلقاتها بقوة، ولكن مع مرور الحلقات نتفاجأ بأن العمل أصابته مشكلة المط، وذلك بسبب تمسك صناعه بفكرة الـ30 حلقة، ولذلك رسالتي للكتاب أن يفكروا جيداً قبل أن يأخذوا قرار تقديم مسلسلاتهم في 30 حلقة، وأن يدرسوا الفكرة جيداً".

ومن بين الأعمال التي سيشاهدها الجمهور وتنتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بطولة الممثلة مي عمر، وتجسد خلاله شخصية محامية وتدعى نعمة أبو علب، ويشاركها بطولة العمل الممثلين أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ولقد إختار الممثل يحيى الفخراني أن يعود إلى دراما رمضان بعد غياب عامين، من خلال مسلسل من 15 حلقة، يحمل اسم "عتبات البهجة"، من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبد المجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة، ويشاركه بطولته الممثلين جومانا مراد، سماء إبراهيم، نجلاء بدر، صلاح عبد الله.

وينافس الممثل إياد نصار في رمضان 2024 المقبل، بمسلسل "صلة رحم"، المكون من 15 حلقة، ويشاركه بطولته الممثلين يسرا اللوزي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، هبة عبد العزيز، سلوى محمد علي، نبيل نور الدين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

والممثلة نيللي كريم، قررت الابتعاد عن أعمال الـ 30 حلقة، واختارت تقديم مسلسل "فراولة" من 15 حلقة في رمضان المقبل 2024، والذي انضم له حتى الآن الممثلين أحمد فهيم، شيماء سيف، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبد المنعم.

ويقدم الفنان أكرم حسني جرعة كوميدية لجمهوره في رمضان المقبل 2024، من خلال مسلسل مؤلف من 15 حلقة، ويحمل اسم "بابا جه"، وتشاركه البطولة الممثلتين نسرين أمين، سماء إبراهيم، ومن إخراج خالد مرعي.

كذلك الممثلة دينا الشربيني، التي قررت استغلال نجاح مسلسل "كامل العدد"، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، من خلال تقديم جزء ثان منه في 15 حلقة، ويعرض في رمضان المقبل 2024، ويشاركها بطولته الممثلين شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد جمال سعيد، آية سماحة، ميمي جمال، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

أيضًا ينافس الممثل آسر ياسين بمسلسل من 15 حلقة، يحمل اسم " الساعة 5"، وتقدم الممثلة عائشة بن أحمد البطولة أمامه، وينتمي لنوعية أعمال "الساسبنس".

وبالرغم من تقديم الممثلة روجينا مسلسل "ستهم" في 30 حلقة برمضان الماضي 2023، لكنها قررت التغيير في رمضان المقبل 2024، إذ تنافس بمسلسل يحمل اسم "سر إلهي"، مكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة الممثلين صلاح عبدالله، محمد ثروت، نهى عابدين، رشا مهدي، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويجتمع الممثل شيكو مع الممثل كريم محمود عبد العزيز في مسلسل يحمل اسم "خالد نور وولده نور خالد"، والمكون من 15 حلقة، وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشاركهما بطولته الممثلين آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، والعمل من إخراج محمد أمين.

ويشاهد جمهور الممثل هشام ماجد في رمضان المقبل 2024، مسلسل "أشغال شقة"، والذي كان يحمل اسم "هو وهي وهم"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، مؤلف من 15 حلقة، وتشاركه البطولة الممثلة أسماء جلال، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج خالد دياب.

وبعد نجاح الممثل أحمد داش في رمضان الماضي 2023، بمسلسل "جعفر العمدة"، يشارك في رمضان المقبل بمسلسل من 15 حلقة، يحمل اسم "مسار إجباري"، والذي يشاركه بطولته الممثلين عصام عمر، بسمة، صابرين، والعمل من إخراج نادين خان.