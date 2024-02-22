صورة مشرفة .. عمرو البسيوني: مهرجان أسوان قدم دورة مميزة نشرت البهجة

ياسر رشاد - القاهرة - فرق مهرجان أسوان تحتفل بتعامد الشمس بمعبد "أبو سمبل"

قدمت فرق مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عددًا من فقراتها الاستعراضية المميزة، صباح اليوم الخميس، بمعبد أبي سمبل، احتفالًا بتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بقدس أقداس المعبد، بحضور آلاف الزوار من السياح الأجانب والعرب والمصريين وقيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان.

شهد العروض عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، حيث استكملت فرق المهرجان عروضها أمام ساحة المعبد وقت التعامد في أجواء احتفالية نشرتها بمحافظة أسوان على مدار الأسبوع الماضي منذ انطلاق المهرجان في 18 فبراير، بالتزامن مع الظاهرة الفريدة.

عمرو البسيوني

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، إن مهرجان أسوان للثقافة والفنون شهد هذا العام دورة مميزة قدمت بها باقة من الفنون والاستعراضات الشعبية لجميع الفرق المشاركة مصرية وأجنبية، ساهمت في نشر البهجة بأنحاء محافظة أسوان وتابعها الآلاف، مقدمًا صورة مشرفة ساهمت بشكل عملي في الترويج السياحي، تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس الفريدة بمعبد أبي سمبل.

وقدم رئيس الهيئة شكره للدكتورة نيفين الكيلاني لرعايتها ودعمها للمهرجان، وللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإقامة الفعاليات، كما قدم شكره للفرق المشاركة وللجهات المتعاونة وقيادات الهيئة وجميع الإدارات والمواقع التي قامت بتنفيذه، ووسائل الإعلام التي قامت بتغطيه فعالياته، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخمًا كبيرًا بفعاليات الهيئة في سياق دورها التثقيفي والتوعوي.

المهرجان نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنشيط السياحي، وانطلق مساء الأحد الماضي بمسرح فوزي فوزي بمشاركة 15 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وهي المكسيك وبولندا والهند وفلسطين والسودان، وفرق الوادي الجديد وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية السكندرية وأسيوط وبورسعيد وملوي والأقصر، وبمشاركة الفنان سامح يسري في حفلي الافتتاح والختام، وفقرات في الختام لراقصي باليه المعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، وأخرج الحفلين الفنان ماهر كمال.

نفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال إدارة المهرجانات، برئاسة إيمان حمدي والفنون الشعبية، برئاسة محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، وقدمت العروض الفنية في 12 موقعًا بأنحاء المحافظة.

واختتمت الفعاليات باحتفاليتين مساء أمس الأربعاء، الأولى أقيمت بمعبد "أبو سمبل"، والثانية بسوق المدينة، وسط حضور وإقبال جماهيري غفير من أبناء أسوان وضيوفها.