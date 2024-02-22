الفنان أحمد ربيع: فخور بالمشاركة في الفيلم القصير “مانجو”

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الفنان أحمد ربيع عبد الجواد أنه فخور بمشاركته في الفيلم القصير “مانجو” والذي عرض ضمن الأفلام التي فازت في مهرجان الجامعة الامريكية .

وأكد الفنان أحمد ربيع عبد الجواد أن تجربة الفيلم تستلهم أفلام عصر السينما الصامتة، وتقدم محاولة مميزة للحكي الممزوج بالحنين للماضي.

وأوضح الفنان أحمد ربيع عبد الجواد أن مهرجان الجامعة الأمريكية يقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر بالجامعة، ويشارك به 10 أفلام في المسابقة من أصل أكثر من 60 فيلمًا تم ترشيحها.

وأشار الفنان أحمد ربيع عبد الجواد أن الحياة الكريمة ليست فقط الحصول على الأموال بل العيش في بنية تحتية جيدة والشعور بالرضا.

واختتم الفنان أحمد ربيع عبد الجواد حديثه قائلا: إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه، كما أنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.

وكان قد شارك من قبل الفنان أحمد ربيع عبد الجواد بفيلمه الروائي القصير "مانجو" في المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة.