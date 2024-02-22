حرصت الفنانة العمانية زارا البلوشي على المشاركة في احتفالات يوم التأسيس الذي يصادف الثاني والعشرين من فبراير من كل عام.

ارتدت زارا ملابس تراثية سوداء، وأكملت إطلالتها الجميلة بمشغولات ذهبية مصممة بطريقة رائعة.

وظهرت في مقطع فيديو وهي تعد القهوة العربية وتشرب كوبا داخل خيمة عربية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد زارا البلوشي تتألق بإطلالة يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.