ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون دولار.. تعرف على تفاصيل الفيلم المرتقب "Joker 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج الأمريكي تود فيليبس الترويج للجزء الثاني لفيلمه "Joker" الذي عرض عام 2019 وحقق نجاحًا جماهيريًا منقطع النظير إلى جانب فوزه بجائزتي أوسكار هما أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل ممثل في دور رئيسي للنجم الأمريكي خواكين فينيكس.

وكشف موقع "Variety" عن العديد من التفاصيل الخاصة بالجزء الثانى بعنوان "Folie a Deux :Joker " المنتظر عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي مطلع شهر أكتوبر المقبل منها أن ميزانية الفيلم الإنتاجية تقدر بـ 200 مليون دولار وهو مبلغ ضخم بالمقارنة بميزانية الجزء الأول التي تقدر بـ 60 مليون دولار فقط حيث يتقاضى بطل الفيلم خواكين فينيكس 20 مليون عن دوره بأحداث الجزء الثاني، إلى جانب المغنية العالمية ليدي جاجا التي ستشاركه البطولة وستتقاضي أجر يقدر بـ 12 مليون دولار.

ونشر مخرج الفيلم "تود فيليبس" مؤخرًا عدد من الصور الجديدة من كواليس التصوير بمناسبة احتفالات عيد الحب وتم تداولها على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحبين لشخصية "الجوكر" كونها أحد أنجح شخصيات القصص المصورة في تاريخ السينما، وسط توقعات بتحقيق الجزء الثاني المرتقب نجاحًا جماهيريًا ضخمًا سيتخطى نجاح جزئه الأول.

يذكر أن بطل الفيلم خواكين فينيكس يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكوميديا "Eddington" الذي يتعاون خلاله مع المخرج أري أستر بعد فيلم "Beau is Afraid" عام 2023، إلى جانب فيلم الإثارة "The Island".