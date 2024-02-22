بعد تجاهل الأوسكار.. مجلة "Time" تطلق على مخرجة "Barbie" لقب "امرأة العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل فريق عمل فيلم الكوميديا "Barbie" تصدر مخرجته الأمريكية جريتا جيروج غلاف عدد مجلة "Time" في حوارها مع المجلة لهذا الشهر، وكشفت خلاله عن كواليس النجاح الكبير الذي حققه الفيلم خلال عرضه العام الماضي وعن تجاهل الأوسكار لها هذا العام، وفرصها في هوليوود خلال الفترة المقبلة.

كما تطرقت "جريتا" في حوارها مع مجلة "Time" عن كواليس فيلمها الجديد "Chronicles of Narnia" وهو إعادة إنتاج لسلسلة أفلام الفانتازيا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم وعرضت عام 2005.

وتحدثت "جيروج" عن تجاهل الأوسكار لها ولنجمة الفيلم مارجو روبي في ترشيحاتها هذا العام وعلقت: "لقد أردت أن تترشح مارجو بكل تأكيد، ولكني سعيدة أننا سنكون معًا في حفل توزيع الجوائز، وسط اندهاش المتواجدين من حولي منهم أحد أصدقاء والدتي الذي تسائل عن السبب وراء عدم ترشحي"، قمت بالرد عليه أنني مرشحة لجائزة الأوسكار بالفعل نظرًا لترشح الفيلم لجائزة "أفضل نص سينمائي مقتبس" كونها هي من أشرفت على كتابة الفيلم بالتعاون مع كاتب السيناريو الأمريكي نواه بومباخ.

وقامت الصفحة الرسمية لـ "Warner Bros." الشركة المنتجة لفيلم "باربي" بالاحتفاء بالمخرجة الأمريكية وأعادت نشر الخبر عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "جريتا جيروج هي واحدة من نساء العالم لدينا".

وهاجم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص محبي فيلم "Barbie" ترشيحات الأوسكار لهذا العام بسبب تجاهلها لمخرجة وبطلة الفيلم وخروجهما من الترشيحات النهائية على الرغم من إشادة العديد من الجمهور والنقاد بهما وسط استغراب الآلاف من محبي الشهير حول العالم، وعلق المتابعون: " كيف لا يتم ترشيح جريتا والفيلم نفسه مرشح لجائزة أفضل فيلم في العام إذا الفيلم لم يخرج نفسه بنفسه كان لابد من ترشحها"، وعلق آخر: "كان لابد من اختيار جريتا بقائمة أفضل مخرج بدلًا من أي مخرج آخر لم يحقق أي مخرج من المرشحين ما حققته جريتا خلال العام الماضي".

ورشح فيلم "Barbie" لـ 8 جوائز أوسكار هم "أفضل أغنية مرتين عن أغنيتين مختلفتين بأحداث الفيلم، أفضل ممثلة في دور مساعد، أفضل ممثل في دور مساعد، أفضل فيلم في العام، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل تصميم إنتاجي، أفضل تصميم ملابس".

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 هذا العام سيقام يوم الأحد 10 مارس المقبل.