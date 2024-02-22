رمضان 2024.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد" البرومو الدعائي للمسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد" والمقرر إذاعته على قناة "MBC Masr"، في رمضان المقبل 2024.

ونشرت منصة "شاهد" البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتعليق: "الموضوع شكله مليان مفاجأت".

تدور أحداث مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، في إطار كوميدي حول وجود خلافات زوجية، ومشاكل غير متوقعة يقع فيها كريم محمود عبدالعزيز وشيكو طوال أحداث المسلسل.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان شيكو، والفنان كريم محمود عبد العزيز، بمشاركة النجوم آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، كانت في فيلم "بيت الروبي"، الذي عُرض في صالات السينما في يونيو 2023.

كما شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز في بطولة مسرحية "عملوها إزاى؟"، التي عرضت في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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