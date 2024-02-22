بعد ظهورهما معًا في "ليلة سعودية مصرية".. مي عز الدين عن "فؤاد": "أستاذي اللي قدمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة مي عز الدين علي الصور المتداولة على السوشيال ميديا مؤخرًا بعد ظهورها مع الفنان محمد فؤاد بكواليس حفل "ليلة سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الفن والغناء من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

واستضافت كاميرا "عرب وود" الفنانة مي عز الدين التي أعربت عن سعادتها بالتواجد وإشادات بالتنظيم قائلة: "كانت ليلة حلوة أوي كمان كان واحشني زمايلي أوي أنا مبحضرش حاجات كتير وكان في ناس كتير وحشانى وكنت مبسوطة اوي اني معاهم ليلة كانت حلوة كانت منظمة حلو أوي وكان فيه روح حلوة أوي".

وعن لقائها بالفنان محمد فؤاد بكواليس الحفل: "ده أستاذي والنجم اللي قدمني ده نجمي ده وطبعًا فرحانة أني شوفته بقالي سنين ماشوفناش بعض".

كما علقت علي تداول صورهما معًا جنبًا إلى جنب لفيلمهما "رحلة حب" عام 2001: " الصورة جمب الصور بتاعة الفيلم كان شكلهم حلو أوي عملوا نوستالجيا حلوة أوي".

وشاركت الفنانة مي عز الدين مؤخرًا بمسرحية "زواج اصطناعي" التي عرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد ومصطفى غريب.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة مي عز الدين الدرامية كانت بمسلسل "سوق الكانتو" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض في موسم دراما رمضان 2023.

اقرأ أيضا:

رمضان 2024.. محمد كيلاني يشارك ياسمين صبري بطولة مسلسل رحيل

محمد رمضان بعد حضوره جلسة معارضته بمحكمة الجيزة : أثق في نزاهة القضاء المصري