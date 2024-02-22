كرم بورسين على قرابة بهذه الممثلة؟

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ميرنا وليد - بيروت - توجه أحد الصحفيين بالسؤال للممثلة بيرجوزار كوريل عما اذا كان هناك بينها وبين النجم التركي كرم بورسين قرابة، قائلة: " اختي الكبير صديقة مقربة جدة لوالدة كرم ، أنا اعرفه من خلالها حينها كان قد بدأ بالتمثيل حديثا في امريكا ولكن لا يوجد بيننا قرابة ، احبه كثيرا ، انه موهوب و رائع جدا ، اثبت نفسه في مدة قصيرة".
وكان فاجئ كرم بورسين شقيقته ميلس، بعيد ميلادها، وقرر أن يسافر اليها في المكان الذي تقيم فيه للاحتفال معها بهذه المناسبة، كما وجه لها رسالة عبر فيها عن حبه الكبير الذي يكنه لها.
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