نجوى كرم برسالة تهنئة للمملكة العربية السعودية بيوم التأسيس

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس، اذ نشرت صورة للعلم السعودي على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّقت عليها بالقول: "هيدا هو الحلم: مرئي، مسموع وملموس، الحلم حقيقة بتنطال بإرادة القادة وحبّهن الحقيقي للوطن، ينعاد على المملكة العربية السعودية بالإستمرارية إلى ما فوق النّجوم".



وكانت علّقت نجوى كرم مؤخرا على تكريمها في حفل "Joy Awards" في المملكة العربية السعودية، اذ نشرت فيديو من المناسبة على صفحتها الخاصة، وقالت: "بدّي أشكر المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه، على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على جائزة صنّاع الترفيه الفخرية اللي منحوني اياها، واللي بدوري بحب إهديها لوطني الحبيب لبنان "لأنّي غنّيت كرمالو"، بتمنى كون قدّ مسؤولية بلدي، ووصل رسالتي بكلّ أمانة وفخر".