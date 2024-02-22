في اليوم الأول.. بلقيس و مروان خوري يكسران هذه الأرقام الخيالية بأغنيتهما "خدي الغمرات"

ميرنا وليد - بيروت - تحقق الفنانة اليمنية بلقيس نجاحاً كبيراً في أحدث أعمالها، والتي غنتها ديو مع الفنان اللبناني مروان خوري، وهي أغنية "خدي الغمرات"، من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع موسيقي وميكس داني خوري، وتم تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب، تحت إشراف المخرج بهاء خداج.



وتلاقي الأغنية رواجاً كبيراً بين المتابعين، ووصل عدد المشاهدات على الكليب إلى 746 ألف و 125 مشاهدة، وذلك في يومها الأول بعد طرح الأغنية.

وكانت علقت بلقيس على تعاونها مع مروان خوري، في "خدي الغمرات"، وقالت: "بكيت خلال تسجيل الأغنية لأنها ذكرتني بعلاقة خلصت، وأكيد الفيديو كليب هينزل على الفالنتين".