سلمى أبو ضيف تطرح التيزر الرسمي لـ "أعلى نسبة مشاهدة"..إليكم ما قالته عن حياة مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف الفيديو الترويجي الأول الخاص بمسلسلها الجديد "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، وحمست الجمهور من خلال الكشف عن أحداث و غموض في المسلسل، وعلقت بالقول: "وشيال ميديا حقيقي ورا الكاميرا أحيانا بيكون فيه كواليس صعب تتخيلها أعلى نسبة مشاهدة خلال رمضان".



وكانت نشرت سلمى أبو ضيف مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير فيلم "أنف و ثلاثة عيون"، واطلت بالشخصية التي تجسدها في الفيلم، وهي "روبا"، وعلقت محمسةً الجمهور للعمل بالقول: "روبا دلوقتي ممكن تشوفها في كل السينمات في فيلم أنف و ثلاثة عيون".

