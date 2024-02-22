"رحلة 404".. إجمالي إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إجمالي إيرادات فيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكي، في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية 21 مليونًا و103 آلاف و307 جنيهات، ما جعله في المركز الثاني ضمن الأعمال المنافسة بموسم منتصف العام.

قصة فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

آخر أعمال النجمة منى زكي

ويذكر أن آخر أعمال النجمة منى زكي، مسلسل "تحت الوصاية" الذي عُرض فى شهر رمضان الماضي 2023، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وشاركها البطولة دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.