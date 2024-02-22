فيديو| قبل تشييع جثمانها.. نجوم الفن يواسون الفنان سليم صبري في وفاة الفنانة ثناء دبسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حرص عدد من نجوم الفن في سوريا على مواساة الفنان سليم صبري في وفاة زوجته الفنانة السورية ثناء دبسي، التي وحلت عن عالمنا أمس عن عمر يناهز ٨٢ عاما بعد صراع مع المرض

وفي المستشفى قدم نجوم الفن التعازي للفنان السوري، وابنتها الفنانة يارا صبري، وشقيقتها الفنانة ثراء دبسي والتي دخلت في نوبة بكاء

ومن نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم العزاء بالمستشفى: أمل عرفة، كندة حنا، فراس إبراهيم

وأعلنت نقابة المهن السورية، خبر الوفاة عبر حسابهم بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميلة القديرة الفنانة ثناء دبسي، تعازينا القلبية للزميل القدير الفنان سليم صبري في مصابه، لروح فقيدتنا الرحمة والسكينة ولكم ولمحبيها خالص العزاء والسلوان"