شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. كل ما يجب معرفته عن مسلسل حق عرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024 ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل حق عرب المكون من (30 حلقة) وهو بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل شعبى وتبدأ الأحداث في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.