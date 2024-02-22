شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2024.. فى ماذا تورط أحمد مكى فى الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجميع مشاهدة مسلسل الكبير أوى 8، والذى سوف يعرض خلال شهر رمضان 2024، والضحك على المواقف الكوميدية فى المسلسل وارتباطهم بالشخصيات والأحداث التى تدور فى المزاريطة، وفى الجزء الثامن سوف يتعرض أحمد مكى "الكبير أوى" إلى الكثير من المواقف ويتورط بشكل كوميدى فى أكثر من حدث، وهذا ما يجعل جميع المشاهدين فى انتظار عرض المسلسل.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البرومو التشويقي له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.