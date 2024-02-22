شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تطرح بوسترات فردية تشويقية لأبطال مسلسل "جودر" للعرض فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الإلكترونية بوسترات تشويقية فردية لأبطال مسلسل "جودر" من حكايات ألف ليلة وليلة المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، حيث جاءت تلك البوسترات للفنانين: ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد فتحى.



ياسر جلال في جودر

مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر، وغيرهم من الفناني، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصرى الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح إنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

وقال الموسيقار شادى مؤنس مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل "جودر" إن موسيقى هذا المسلسل ستكون موسيقى عالمية، حيث سيتم تسجيلها بأوركسترا روسى، وستحمل روح ألف ليلة وليلة وروح المغامرة وروح الرحلة المرتبطة برحلة شخصية جودر التى يقدمها الفنان والنجم ياسر جلال، فالموسيقى ستكون من نسيج الدراما المكتوبة.



أحمد فتحي



تارا عماد



جيهان الشماشرجي



رنا رئيس



نور اللبنانية