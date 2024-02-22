شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ضيفة الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل النجمة إلهام شاهين ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى، فى حلقة خاصة تذاع الليلة فى تمام الساعة الـ5 مساء حتى الـ7 مساء، تتطرق فيها إلى أبرز أعمالها خلال الفترة الأخيرة، والنجاح الكبير الذى حققه مسلسل ألفريدو خلال فترة عرضه.

كما تتطرق إلى عشقها للسينما ومحطات عديدة من مشوارها الحافل بالنجاحات والعلامات البارزة التى نالت عنها جوائز عديدة بمشوارها، بعدما بدأت مسيرتها السينمائية بعلامات في السينما المصرية مثل البرىء ولا تسألنى من أنا والعار، ثم استكملت مشوارها بمحطات عديدة وأدوار مختلفة.

وذلك بالتوازى مع علامات أخرى فى الدراما المصرية مثل مسلسل ليالى الحلمية، نصف ربيع الآخر، على نار هادئة، امرأة من نار، وغيرها من الأعمال.

برنامج الراديو بيضحك التى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى يذاع فى تمام الساعة الـ5 الخميس من كل أسبوع، واستضاف خلال عام 2024 ضيوفا مثل غادة عبد الرازق، زينة، نور النبوى.