بهذه الشروط.. غادة عادل مستعدة للزواج مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، كشفت الفنانة غادة عادل عن عدم رفضها فكرة الزواج، واستعدادها لخوض التجربة مرة أخرى، ولكن بشروط، بالإضافة إلى حديثها عن آخر تطورات التحضير للجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية”.

وقالت غادة عادل إنها لا تعارض مبدأ فكرة الزواج بشكل نهائي، معلقة: “كل شوية اتسأل عن جوازي ومحدش عارف ممكن أتجوز وممكن متجوزش، ولو لقيت الشخص المناسب لظروف شغلي ولأولادي وميأثرش على أي حاجة في حياتي هوافق، ومقدرش أكون أنانية لو هعمل حاجة متأثرش على اللي حاوليا”.

وحول تطورات الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية”، أضافت غادة عادل: “اتكلمت مع الدكتور مدحت العدل، وقالي إن شخصيتي هتظهر بشكل تاني وغير متوقع وجديد، وكل شخصية في الفيلم هيكون فيها مفاجأة، وهتروح في حتة تانية.

وتخوض غادة عادل الماراثون الرمضاني القادم لعام 2024 بمسلسل “لانش بوكس”، حيث يضم العديد من الفنانين، أبرزهم جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، عمرو رمزي، أسامة أبو العطا، وغيرهم، والعمل من إخراج هشام الرشيدي.

ويعد مسلسل حالة خاصة آخر أعمال غادة عادل، الذي انتهى عرضه منذ فترة، وشارك في بطولته الفنان طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، علي السبع، وئام مجدي، وغيرهم، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.