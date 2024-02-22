ميس حمدان.. لهذا السبب ابتعدت عن الفن خمس سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ميس حمدان سبب ابتعادها عن الوسط الفني لمدة خمس سنوات، قبل عودتها الى التمثيل من خلال فيلم “السيستم”، الذي تشارك أحمد الفيشاوي في بطولته، ويُعرض حالياً في دور السينما.

وقالت ميس إنها غابت عن جمهورها مدة خمس سنوات لظروف تخصّها، مؤكدةً أنها تحاول العودة الى الساحة الفنية خطوةً بخطوة، والبداية كانت من خلال مشاركتها في فيلم “السيستم”.

وأكدت ميس حمدان أنها تتحضّر لفيلم جديد مع رنا رئيس ومحمد كيلاني بعنوان “أسود ألوان”، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور.

وكانت ميس حمدان قد كشفت عن الأمنية التي تودّ تحقيقها في مشوارها الفني خلال الفترة الحالية، وهي أنها ترغب في التعاون من جديد مع النجم تامر حسني، بعد مشاركتهما معاً في الجزء الأول من فيلم “عمر وسلمى”، الذي حصد نجاحاً باهراً حين عُرض في عام 2007، وقدّمت خلاله دور “فرح”، وهي شخصية محورية في الأحداث. إذ قالت ميس: “تامر حسني إنسان جميل وبحبّه جداً، وبتمنى إني أتعاون معاه من جديد بعد نجاح فيلم “عمر وسلمى”، في حال توافر لنا سيناريو فيلم جيد نعود به للجمهور”.