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ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على متابعيها من خلال صورة عبر حسابها الخاص، و ظهرت فيها إلى جانب أختها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر و كانت الإثنتان ترتديان فستان باللون الأسود ضيقة من دون أكمام إستعرضتا من خلالهما رشاقتهما و جمالهما.
وكانت إلتقطت عدسات الكاميرات، صوراً لـ كيم كارداشيان، في ملعب "Allegiant" في لاس فيغاس، وأثارت الصور قلق متابعي كيم، إذ لفت أصابع يدها اليسرى بضمادات، ما أثار تساؤلات حول الحادث الذي أدى إلى هذه الإصابة.
وحضرت كيم إلى الملعب لدعم ابنتها سانت، البالغ من العمر 8 سنوات، خلال مباراة كرة السلة.
وظهرت كيم في الصور برفقة شقيقتيها كيندال جينر وكلوي كارداشيان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- كيم كارداشيان و أختها كيندال جينر تتألقان بالأسود و تستعرضان رشاقتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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