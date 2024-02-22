هل أخذ جون سينا هرمونات ومنشطات؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل الأميركي ونجم برنامج المصارعة جون سينا عن اذا كان قد أخذ هرمونات أو منشطات، قائلا: "لم أحصل على أي ابر هرمونات أو منشطات في حياتي"، وانقسمت اراء المتابعين، منهم لم يصدّق ذلك، والبعض الآخر أعجب بكلامه وصدقه.



على صعيد آخر فاجأ جون سينا المتابعين مؤخرا بعدما ظهر في صورة مسربة له وهو واضع مساحيق التجميل على وجهه ومرتديا ملابسا تشبه ثياب المهرجين وفي صورة اخرى وهو يرتدي تنورة قصيرة و ذلك خلال تواجده في كواليس تصوير فيلم “Ricky Stanicky”.