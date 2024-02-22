"مملكة السحر والأسرار" في رحلة صباحية بقاعة "صلاح جاهين" بمسرح البالون

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل عرض عرائس الماريونيت "مملكة السحر والأسرار" صباح اليوم الخميس ٢/٢٢، جمهوره الذي استمتع معهم بين السحر والأسرار في رحلة صباحية بقاعة "صلاح جاهين" بمسرح البالون ، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير "أحمد الشافعي"،

تدور أحداث "مملكة السحر والأسرار" حول قيام رحلة مدرسية لزيارة منطقة الأهرام وأبو الهول حيث ينشق ثلاثة أطفال من أفراد الرحلة ويصعدون مدرجات الهرم الأكبر خوفو دون الاهتمام لتنبيه ميس نيفين مشرفة الرحلة وأثناء صعودهم تنهار بهم إحدى المدرجات فيسقطون داخل إحدى الغرف الداخلية للهرم خوفو، فيكتشفون أن هناك لصوص أثار يحاولون سرقة كتاب الأسرار، وأثناء محاولاتهم للخروج من المكان يقرأ أحدهم إحدى المخطوطات وكانت عبارة عن تميمة يظهر على أثارها الكاهن"حم نترو" ليوكل لهم مهمة نقل كتاب الأسرار لحمايته من اللصوص ويقبلون المهمة وأثناء المهمة تحدث لهم مفارقات يتعلمون من خلالها " أن العلم و المعرفة أعظم كنوز الدنيا"،

أداء صوتي حسب الظهور: الفنانون " هبه محمد، نورهان هاني ابراهيم، عبد الرحمن طارق، دعاء محمد، حسن الشريف، ايهاب علوان، هاني ابراهيم، يحيى نديم، وفاء السيد، باسم نور، عماد عبد العظيم"

المحركون حسب الظهور : الفنانون "عماد عبدالعظيم، ياسر جمعه، هبه محمد، دعاء محمد، إيهاب علوان، خالد عبد الحافظ، أحمد صالح، أحمد حسن،

نور الشرقاوي، باسم نور، محمد نوفل، محمد جاد، هشام ابراهيم"

فني اكسسوار عرائس: موسى سعد، أحمد حمدي،

تأليف: عبد المنعم محمد، أشعار: محمد زناتي، ديكور: د. محمد سعد، عرائس: د. أمير عبد المسيح، موسيقى وألحان: يحيى نديم، توزيع موسيقي: أحمد ريكاردو، إضاءة: أبو بكر الشريف، مادة فيلمية: ضياء داوود، تنفيذ ديكور: أبو العلا صابر، مساعدي الإخراج: دعاء محمد، هبة محمد، مخرج منفذ: ياسر جمعة، رؤية إخراجية: عماد عبدالعظيم".