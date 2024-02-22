حفلان متتاليان للنجم مدحت صالح فى الاوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلين متتاليين للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى الثامنة مساء يومى الأحد والإثنين 25 و26 فبراير على المسرح الكبير، ضمن الفعاليات الابداعية المميزة التى تنظمها الثقافة المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال مدحت صالح الخاصة منها بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها ، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب التى اشتهر باداءها .

ياتى الحفلان نتيجة الاقبال الضخم على حفلات النجم مدحت صالح، الذى اكد سعادته بلقاء جمهوره فى الاوبرا ووصفها بمنارة الابداع الجاد .