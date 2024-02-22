شاهد فرح الهادي تشارك في احتفالات يوم التأسيس مع عائلتها

شاركت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية فرح الهادي في احتفالات يوم التأسيس مع عائلتها، حيث نشرت مقطع فيديو يظهرهم وهم يرتدون الأزياء التراثية للمملكة.

وقالت فرح في الفيديو: “الشنطة ما كانت موجودة قبل”، ليرد عليها زوجها عقيل: “هذه أيام قبل، بس فاشونستا أي”.

وحصد المقطع على تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر رواد مواقع التواصل عن سعادتهم بمشاركة فرح وعائلتها في الاحتفال، كما أشادوا بجمال الأزياء التراثية.

وتحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس اليوم الخميس الموافق 22 فبراير، وذلك بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا في الـ 27 يناير 2022، بالاحتفال بهذا اليوم كيوم للتأسيس.

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