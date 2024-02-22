شاهد سارة الودعاني تُبدع في الاحتفال مع عائلتها بيوم التأسيس

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ظهرت سارة الودعاني، شخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال احتفالها بيوم تأسيس الدولة السعودية برفقة عائلتها بطريقة مميزة ومؤثرة. خلال المقطع المصور، ارتدت سارة وعائلتها الزي التراثي، واختاروا مكانًا في الصحراء لالتقاط الصور والاحتفال.
ولاقى المقطع استجابة إيجابية كبيرة من قبل متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بإبداع سارة وعائلتها. وقد عبّر أحدهم عن إعجابه قائلاً: “سارة دائمًا تبهرنا بإبداعها”، وعلّق آخر قائلاً: “مبدعة، كل عام وأنتم أروع من العام السابق”.
ويحتفل السعوديون بيوم تأسيس الدولة السعودية في الـ22 من فبراير من كل عام. قد صدر أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 27 يناير 2022 يعلن احتفال البلاد بهذا اليوم كيوم للتأسيس.
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