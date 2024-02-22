شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين.. فرق عالمية تنفذ مشاهد الأكشن منها فريق مسلسل Game of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراهن الشركة المتحدة بصورة كبيرة على مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، وهو العمل الأضخم إنتاجياً فى العالم العربى خلال العام الجارى، كما يشهد العمل تنفيذ مشاهده بتقنيات عالمية، وذلك بعدما تم الاستعانة بعدة فرق عالمية منها فريق معارك مسلسل Game of Thrones والاستعانة بفرق مصرية.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامى الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.