شكرا لقرائتكم خبر عن الحشاشين.. عمل مرتقب وأسلحة تم تصنيعها بأيدى عمال مصريين فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتاج ضخم وضعته الشركة المتحدة من أجل مسلسل الحشاشين الذى يتم طرحه ضمن سباق دراما رمضان 2024، وهو العمل الأضخم عربياً فى موسم الدراما لما يتطرق له من موضوع مهم ودراما تاريخية مر عليها ألف عام، عن أخطر حركة اغتيالات بتاريخ العالم الإسلامي والبشرية عموماً.

العمل الذى يتضمن معارك عديدة ومشاهد أكشن بالأسلحة، تم تصنيعها عن طريق عمال مصريين من خان الخليلى والغورية ومصر القديمة، ليظهر العمل بالصورة الملائمة التى تليق بالمشاهد.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.