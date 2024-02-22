شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سر إلهى.. مراد مكرم: لو دامت لغيرك ما كنتش وصلتلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان مراد مكرم فى كواليس التصوير لمسلسل "سر إلهى" ليتحدث عن العمل المقرر عرضه فى السباق الرمضانى 2024 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال مراد مكرم، فى الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية لقناة ON عبر حسابها على إنستجرام: "أكتر مقولة بحبها لو دامت لغيرك ما كنتش وصلتلك، الفنان اللى اشتغلت معاه من غير أجر النجم الراحل أحمد زكى".

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.