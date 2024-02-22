شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين.. تحدى كريم عبد العزيز مع حسن الصباح بأول شخصية شر فى مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم كريم عبد العزيز تحديا كبيرا خلال أحداث مسلسل الحشاشين من خلال تجسيد أحد أهم أدواره بمسيرته الفنية وهى شخصية حسن الصباح، التى تعد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى ألموت.

الدور الذى يعد تحديا كبيرا لكريم عبد العزيز، يحمل فى طياته رهانا كبيرا من قبل النجم الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية والعربية، بآخر أفلامه بعدما يقدم فى العمل شخصية تحمل الشر للمرة الأولى بمشواره الفنى.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.