بإطلالة جريئة.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد ميلادها

ونشرت نسرين، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مع تقدمي في العمر اليوم، أشعر بالامتنان لهبة الحياة والأشخاص الرائعين الذين أستطيع مشاركة حياتي معهم، عيد ميلاد سعيد لي".

وظهرت سيرين بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مكشوف باللون الأحمر.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، ومن تأليف سلام كسيري، وإخراج رنده علم.

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