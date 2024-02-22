اليوم.. وفاء عامر ضيفة برنامج "وش تاني" على الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحل الفنانة وفاء عامر، ضيفة على برنامج "وش تاني" للإعلامي مصطفى ياسين، على موقع الخليج 365 عبر قناته الرسمية على يوتيوب، مساء اليوم في تمام الثامنة مساء

وتكشف "وفاء" العديد من الأسرار والكواليس في حياتها وتتحدث عن علاقتها بزوجها وابنها وشقيقتها الفنانة أيتن عامر

البرنامج يعرض عبر موقع الخليج 365 على قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعد أكبر إنتاجه الفني للمحتوى المرئي، ويعده ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين ويستضيف مصطفى ياسين نخبة من نجوم الفن ومن أبرز الفنانات اللاتي يظهرن خلال البرنامج: حنان مطاوع، سمية الخشاب، حورية فرغلي، وفاء عامر، عبير صبري، إيناس عز الدين، ياسمين جمال ويفجر البرنامج مفاجآت عديدة حول الوجه الآخر والحياة الخاصة للنجوم، ويكشف أسرار تذاع لأول مرة عن حياة النجوم