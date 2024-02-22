إيمان العاصي عن أحداث غزة: "الناس بتقع من الجوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تواصل الفنانة إيمان العاصي على دعم الشعب الفسلطيني، لما يمر به من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وكتبت إيمان على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "الوضع مرعب وقاسي لا يطاق، الناس بتقع من الجوع، الحصار اللي معمول على البشر هناك صعب اوي، مش قادر اتخيل بنتي تنام جعانة او تجوع لحظة".

وتابعت: "الناس هناك ما ملوش يبعتولنا فيديوهات تقسم الجبل نصفين من قسوتها عشان يستنجدون بالعالم يلحقوهم، تخيلوا فيديو البرتقال طبطب على قلوبهم، الحياة عندهم بتزيد قسوة وجبروت مبتخفش بالعكس، الواحد عاجز يارب".

يذكر أن، آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.

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