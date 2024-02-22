لطيفة تهنئ السعودية بـ يوم "التأسيس السعودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة التونسية لطيفة المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم "التأسيس السعودي" الموافق اليوم 22 فبراير الجاري.

ونشرت لطيفة صورة للعالم السعودي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام ومملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية بألف خير وعزة وأمان قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم التأسيس السعودي".

من ناحية أخرى، طرحت لطيفة، مؤخرا أغنية "سحابة صيف" عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي في ثاني تعاون لها معه وتوزيع أحمد عادل.

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