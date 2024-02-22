فن ومشاهير

لطيفة تهنئ السعودية بـ يوم "التأسيس السعودي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة التونسية لطيفة المملكة العربية بمناسبة يوم "التأسيس السعودي" الموافق اليوم 22 فبراير الجاري.

ونشرت لطيفة صورة للعالم السعودي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام ومملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية بألف خير وعزة وأمان قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم التأسيس السعودي".

من ناحية أخرى، طرحت لطيفة، مؤخرا أغنية "سحابة صيف" عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي في ثاني تعاون لها معه وتوزيع أحمد عادل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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