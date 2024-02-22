رانيا ياسين تنعى الدكتور هاني الناظر: "رحل الطبيب الأمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة رانيا ياسين الدكتور هاني الناظر، الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "رحل الرجل صاحب السيرة العطرة والعلم النافع والقلب الطيب، الطبيب الأمين على صحة الناس".

وأضافت: "رحل الدكتور هاني الناظر اللهم ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناته مع السلامة يا دكتور في أمان الله ورحمته اللهم ثقل ميزانه بأعماله الحسنة التي ساعد الناس فيها بكل إخلاص " إنا لله وإنا إليه راجعون " خالص عزائي للأسرة الكريمة".

وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب محمد الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر.

وأضاف: صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء.

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