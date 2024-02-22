شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "السيستم " لـ طارق لطفي والفيشاوي في 7 دول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي اليوم الخميس، فى 7 دول عربية، وذلك بعد طرحه في مصر منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، حيث سيعرض في 227 دار عرض عربية وهى: الإمارات والكويت والسعودية وقطر وعمان والبحرين والعراق، وأشار منتج العمل إلى أن الفيلم سيعرض الفترة المقبلة فى الأردن ولبنان.

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم السيستم من بطولة طارق لطفي، واحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.