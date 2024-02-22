شكرا لقرائتكم خبر عن الحشاشين.. موسيقى أمين بوحافة سجلها فى براج وتركيا وألمانيا وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن تم الإعلان عن مسلسل الحشاشين حتى أثار العمل تفاعلاً كبيراً بين قطاع كبير من الجمهور، ممن ينتظر العمل بصورة كبيرة، وهو ما يجعله تحدياً كبيراً حاولت الشركة المتحدة دعمه بكل تفاصيله من أزياء إلى طاقم ملىء بالنجوم، إلى الموسيقى التصويرية والتى تعد أحد أهم ركائز أى عمل فنى.

وذلك بعدما تمت الاستعانة بالموسيقار أمين بوحافة الذى يمتلك فى رصيده العديد من الأعمال المهمة مثل ونوس وجراند أوتيل، كما تم توفير كل الإمكانيات اللازمة له من أجل إخراج عمل ملحمى، بتسجيل الموسيقى فى براج وتركيا وألمانيا وفرنسا.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.