شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى: مليحة يناقش الجانب الإنسانى للحرب.. ويبقى التأثير الأقوى للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفنى ورئيس قسم الفن باليوم السابع على الكشوطى خلال استضافته فى برنامج صباح الخير يا مصر عن مسلسل مليحة الذى يناقش القضية الفلسطينية والذى سيعرض خلال الموسم الرمضانى: ليس غريباً على الشركة المتحدة فهى منذ أن وضعت على عاتقها فكرة دراما الوعى وقد بدأنا نتابع هذا النوع من الدراما خلال مواسم رمضان السابقة، فقد شاهدناه فى مسلسل الاختيار ومسلسل الكتيبة 101 وغيرها.

وتابع الكشوطى: من خلال دراما الوعي يستوعب الناس ما الذي كان يحدث في الشارع المصري والمؤامرات التي كانت تدار، فكان من الذكاء أن يستطيعوا مواكبة الأحداث فى غزة بأن يقدموا "مليحة"، ونحن كشعب نتأثر أكثر بالدراما عما نشاهد من مشاهد حية فبالطبع نحن تألمنا كثيرا بما رأيناه فى النشرات من مشاهد الحرب ولكن يبقي التأثير الأقوي في الدراما لأنه يناقش الجانب الإنساني، فعادة تتعامل النشرات والجرائد مع الشهداء أنهم أرقام لكن في الحقيقة وراء كل رقم حكاية وحياة ونجاحات.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: النجمة ميرفت أمين والنجم دياب، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.