قرار مصيري بانتظار  محمد رمضان مطلع الشهر القادم.. فهل يدخل السجن؟

أصدرت محكمة جنح جنوب الجيزة المصرية، قراراً بإخلاء سبيل الفنان محمد رمضان بعد تأجيل جلسة نظر المعارضة التي تقدّم بها على خلفية الحكم الصادر بحقه بالسجن سنة كاملة، الى يوم ٦ آذار/مارس المقبل، وذلك بعد إتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك المصرية.

وبحسب جريدة “الدستور” وصل “رمضان” يوم الأربعاء الى محكمة جنوب الجيزة حيث تجمّع حشد من الجماهير حوله لإلتقاط صور “السيلفي” معه، ثم توجّه للمشاركة في جلسة نظر إستئناف سجنه وسط حراسة أمنية شديدة.

وكانت محكمة جُنح مستأنف الشيخ زايد قد أصدرت مؤخراً، حكماً بسجن محمد رمضان لمدّة عام كامل، بعد أن تقدّم أحد المحامين ببلاغ ضده طالب فيه بالتّحفظ على اموال “رمضان” في البنوك وفي منزله ومنعه من مغادرة البلاد وذلك لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الإقتصاد القومي، وذلك على خلفية منشور شاركه “رمضان” على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه عن تحفّظ الدولة المصرّية على أمواله لدى أحد البنوك الشهيرة، لافتاً أنّه من الناس الشعبيين الفلاحين والصعايدة الذين يحتفظون بأموال في بيوتهم تساوي ضعف اموالهم في البنوك”.