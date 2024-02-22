القبض على سارقي ميرهان حسين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّمت الفنانة ميرهان حسين ببلاغ الى النيابة العامة عن تعرّضها للسرقة، أثناء تواجدها في أحد المباني السكنية قيد الإنشاء في العاصمة القاهرة.

وقالت ميرهان خلال تحقيقات النيابة إنها تعرّضت للسرقة وهي في المبنى، حيث فوجئت باختفاء مبلغ كبير من المال من حقيبتها، بالإضافة الى بعض المشغولات الذهبية والمجوهرات.

وكثّفت مباحث القاهرة تحرياتها ليتم القبض بعد الحادثة بساعات، على ثلاثة عمال من محافظة الغربية رصدتهم كاميرات المراقبة في المبنى الذي تعرّضت فيه ميرهان حسين للسرقة.

واقتيد المتهمون الثلاثة إلى ديوان القسم لتحرير محضر بالسرقة، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً عقب إعادة المسروقات.

من ناحية أخرى، أعلن صنّاع مسلسل “أمير العوامري” الذي تشارك فيه ميرهان حسين مع النجم هاني سلامة، عن خروج العمل من السباق الدرامي الرمضاني بسبب مشاكل إنتاجية.

وتجسّد ميرهان خلال المسلسل شخصية المحامية “سميرة”. حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، لا يخلو من الإثارة، حول الصراعات التي تنشأ بين رجال الأعمال، ومفهوم الغاية التي يتم تناولها بالنسبة إليهم بأنها تبرر الوسيلة.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً الفنانون: سوسن بدر، ومي سليم، ومحسن محيي الدين، وأحمد صفوت، وهاجر الشرنوبي وغيرهم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.